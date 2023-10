Le altre sfide. Colligiana, assalto alla Castiglionese. Mazzola a Firenze

In attesa del primo turno infrasettimanale della stagione si gioca oggi tutta l’ottava giornata del girone B di Eccellenza Toscana. Match di cartello quello del Manni di Colle Val d’Elsa dove arriva l’attuale capolista del girone B, ovvero la Castiglionese. Una occasione ghiottissima per accorciare nei confronti della prima della classe, al momento a +8 su Manganelli (che oggi sconta il primo di quattro turni di squalifica anche se il club ha fatto ricorso) e compagni ma con una gara in più. Arriva da una vittoria in trasferta anche la Sinalunghese che oggi alle 14,30 al ‘Carlo Angeletti’ attende il Firenze Ovest, che nell’ultimo turno ha usufruito della giornata di riposo. Il Mazzola dopo la bella prova contro lo Scandicci cerca conferme al ‘Bozzi’ di Firenze contro la Rondinella per una gara sulla carta non impossibile ma da non sottovalutare. "La Rondinella è una buona squadra – ha detto Argilli alla vigilia – che conosciamo bene dall’anno scorso. Proveremo a far venire fuori i valori tecnici ma anche grinta e attenzione. Veniamo da una ottima partita contro lo Scandicci e mi aspetto le stesse intenzioni dell’ultimo periodo. Saremo senza Gianneschi, per l’espulsione di domenica. Il ragazzo sa di aver sbagliato ma la sanzione è davvero sproporzionata". Infine l’Asta Taverne che è reduce da tre pesanti rovesci (7-1 contro il Mazzola, 5-2 con il Foiano, 4-0 contro il Siena) che hanno dilapidano l’ottimo inizio di stagione degli arancioblu. Serve una scossa adesso contro la Fortis Juventus che arriva a Cerchiaia con gli stessi punti di Doka e soci (sette) ma forte della vittoria sul Terranuova Traiana. "Abbiamo tre partite, considerando anche il turno infrasettimanale, che saranno tre scontri diretti - ha detto Bartoli -. Per quanto riguarda la Fortis, ricordiamoci della sua storia e della vittoria che ha ottenuto nel precedente turno".

g.d.l.