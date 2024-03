Le altre sfide. Doppio confronto. Porto Viro-Cuneo e Prata-Ravenna

Si giocano domani anche le altre due gare dei quarti di finale. A Porto Viro, nello stesso lato di tabellone in cui figura Emma Villas, va in scena alle 19 la sfida tra la Delta Group e Cuneo. Veneti avanti per 1-0. Sempre alle 19, a Pordenone, si gioca gara 2 tra Prata e Ravenna, con i romagnoli avanti per 1-0 dopo la netta vittoria in gara1. Grottazzolina, testa di serie numero uno, è invece ammessa direttamente alle semifinali. Se Siena e Brescia vanno a gara3 si giocherà domenica alle 18 al Palaestra. Le semifinali invece sono previste da giovedì 11 a mercoledì 17. In teoria ci sarebbe la possibilità di anticipare gara1 delle semifinali a domenica 7 se tutte e tre le serie dovessero concludersi domani, ma l’eventuale Siena-Porto Viro non si giocherebbe comunque domenica, essendo lo schiacciatore della Delta Group Barotto impegnato nelle qualificazioni europee con la nazionale Under 20.