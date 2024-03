Le aquilotte nel recupero ad Oristano

Recupero nella serie C femminile di calcio, con le aquilotte che questo pomeriggio alle ore 14,30 sfidano la Tharros ad Oristano. Impegno infrasettimanale in terra sarda che arriva alla fine di un ciclo che ha visto lo Spezia Women riprendersi come gioco e risultati, domenica ha battuto 2-0 a domicilio anche la capolista Orobica, tanto che ora il quinto posto non è più un utopia. Vincendo sarebbe solo a quattro punti. Squadra che è partita nella tarda serata di ieri da Livorno diretta ad Olbia in traghetto, per poi raggiungere Oristano in pullman. Lo staff è al completo, con in testa il patron Armando Conte. Le convocate: Aliquò, Barraza, Buono, Ciccarelli, Danci, Del Freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lovecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Nkamo, Passalacqua, Sansevieri, Sucka, Vacchino e Tumane. Guidano la comitiva oltre al patron, l’allenatore Morbioni, il vice Erbetta, il collaboratore tecnico Solinas, il preparatore dei portieri Aliboni, le dirigenti Pagano e Alberti, la fisioterapista Caracappa e la social manger H. Maarouf . Arbitra Filippo Vigo di Lodi, assistenti Mocci di Oristano e Sanna di Cagliari.

Marco Zanotti