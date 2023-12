Le attività dei tifosi. Il club Fedelissimi ha organizzato la cena degli auguri

Il Siena Club Fedelissimi è pronto a festeggiare il Natale con la tradizionale Cena degli Auguri che si svolgerà nei locali della sede di viale Europa, 21, venerdì. Prenderà parte alla cena anche una rappresentanza della Robur, impegnata il giorno successivo nella trasferta sul campo della Rondinella Marzocco (i Fedelissimi hanno organizzato un pullman con partenza alle 13 dalla sede). Chiunque volesse partecipare alla cena potrà prenotarsi solo entro oggi: il numero a cui inviare il messaggio è il 366.4053060. Soltanto in questa occasione sarà distribuito in omaggio ai partecipanti il calendario 2024 dei Fedelissimi. Il menù, preparato da Massimo Losi e dal suo staff, prevede antipasti a buffet; risotto zucca gialla, prosecco e parmigiano; pasta al ragù di cinta; arrosto misto e patate al forno; dolci natalizi; vino San Giorgio a Lapi; spumante. Venerdì, dalle 18,30 alle 23, si terranno anche le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Club.