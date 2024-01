Le avversarie si muovono. Doppio colpo Ancona:. Mondonico e Prezioso

Primo giorno di mercato e primi colpi nel girone B. Ne piazza addirittura due l’Ancona nel tentativo di rimettere in piedi una stagione non all’altezza delle aspettative. I marchigiani ieri hanno comunicato di aver raggiunto l’accordo con il difensore, classe ’97, Davide Mondonico che si è legato al club biancorosso a titolo definitivo fino al 30 giugno 2025 e con il centrocampista classe ’96 Mario Prezioso che si è legato con la formula del prestito fino il 30 giugno 2024. Attivo anche il Pineto cha dal Pescara ha avuto in prestito il centrocampista Denis Manu, classe 2003. Poi c’è anche chi saluta. L’attaccante Luca Paudice ha temporaneamente messo una pietra sopra sul Pontedera passando in prestito al Renate. A Gubbio è arrivato il giorno dei saluti per il centrocampista Francesco Bontà, appena passato alla Samb in D.