Le date e il sorteggio. Subito in campo domani sera. Il ritorno sabato ai Marmi (20.30)

Il Gos (Gruppo operativo sicurezza) per la partita Juventus Next Gen-Carrarese (si gioca domani sera alle 20.30) verrà fatto soltanto stamani e di conseguenza la prevendita per il settore ospiti sarà aperta per poche ore nel pomeriggio, dalle 16 alle 19. L’acquisto sarà possibile esclusivamente online al link https://www.juventus.com/it/biglietti/standard/next-gen. La stessa cosa era avvenuta per il match di Perugia, ma in quel caso dietro le insistenti richieste della società apuana si riuscì a prorogare i termini della prevendita. Resta da capire se gli ultras azzurri sceglieranno o meno di essere presenti allo stadio ’Moccagatta’ di Alessandria visto che sinora hanno sempre ’boicottato’ la trasferta in segno di protesta verso le squadre B e soprattutto per il fatto che veniva richiesta la sottoscrizione della tessera del tifoso. La gara di ritorno è fissata per sabato 25 maggio allo stadio dei Marmi, sempre alle ore 20.30. La Carrarese in qualità di testa di serie avrà ancora il vantaggio di passare il turno in caso di un doppio pareggio o di una vittoria per parte con lo stesso scarto. Col sorteggio di ieri sono già stati fissati anche gli accoppiamenti per le semifinali.

La Carrarese, in caso di passaggio del turno, se la vedrà con la vincente della sfida tra Torres e Benevento. In linea teorica potrebbe, quindi, arrivare in finale anche incontrando tutti avversari già affrontati nel proprio girone. L’eventuale semifinale di andata verrebbe giocata in trasferta martedì 28 maggio con ritorno allo stadio dei Marmi sabato 2 giugno. Anche nell’eventuale finale gli azzurri giocherebbero l’andata fuori casa mercoledì 5 giugno e il ritorno a Carrara domenica 9 giugno. Ma non corriamo troppo. Nell’altra parte del tabellone i restanti due quarti di finale sono Avellino-Catania e Padova-Vicenza. Da rilevare come curiosamente gli accoppiamenti abbiano rispettato un criterio di... vicinanza geografica facilitando da una parte le squadre nell’organizzazione delle trasferte e dall’altra lo spostamento dei tifosi.

