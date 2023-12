Le decisioni del Giudice sportivo. In Prima un turno di stop per Bellumori (Argentario) e Ferrari (Monterotondo)

In Promozione, una giornata di squalifica per Costanzo (Atletico Maremma). In Prima categoria, una giornata di squalifica per Bellumori (Argentario), Ferrari (Monterotondo). In Seconda categoria, inibito fino al 14 gennaio 2024 il dirigente Valerio Giglioni (Intercomunale Santa Fiora) "Per aver rivolto al direttore di gara circostanziata frase irriguardosa di lieve entità"; inibito fino al 14 gennaio 2024 il dirigente Alessandro Subissati (Roccastrada) "Per aver rivolto al direttore di gara circostanziata e lieve frase irriguardosa". Squalificato l’allenatore del Cinigiano Andrea Margiacchi fino al 17 dicembre. Una giornata di squalifica per Vigni (Cinigiano), Calchetti, Venanzi (Marsiliana), Pavin (Rispescia). In Terza categoria, inibito fino al 28 gennaio 2024 il dirigente Giacomo Bartalucci (Sticciano) "Per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara"; tre giornate di squalifica per Petroselli (Orbetello Scalo) "Per comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario", e Donzelli (Semproniano) "Per comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario". Una giornata di squalifica per Zammarchi (Aurora Pitigliano), Santoni (Semproniano), Vacchiano (Virtus Amiata). Negli Allievi provinciali, squalificato fino al 25 dicembre l’allenatore Tommaso Cavaglioni (Massa Valpiana) "Nonostante il provvedimento di squalifica ancora pendente a proprio carico stazionava per tutto il tempo della gara all’interno del recinto di gioco".