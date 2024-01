Le due squadre hanno ottenuto il pass per i Giovanissimi B regionale. Sancascianese e Settignanese al top

Definite le ultima due squadra che andranno alla fase regionale. Sancascianese e Settignanese vincono gli spareggi dei gironi D ed E, disputati nel periodo natalizio, ottenendo il pass per la fase regionale del campionato Giovanissimi B. La Sancascianese ha superato di misura 1-0 l’Audace Galluzzo grazie a una splendida rete, all’ultimo minuto di gioco, di Paoletti che ha scartato ben quattro difensori superando poi il portiere con una conclusione di classe.

Vittoria sofferta per 2-1 e all’ultimo respiro anche per la Settignanese. La Floria era andata in vantaggio con la rete di Magnolfi in contropiede. Poi i rossoneri pareggiano con Madio al termine di un’azione corale. Nel finale la Settignanese alza il ritmo e, dopo le occasioni di Stiacci e Perrino e la traversa colpita da Brandani, in pieno recupero trova la meritata vittoria con Agostinelli di testa su corner di Passannanti.

Le formazioni delle squadre che hanno ottenuto il via libera per disputare la fase regionale del campionato riservato ai Giovanissimi B.

Sancascianese: Nencioni, Bonciani, Musay, Basile, Parenti, Jacaj, Coli, Cirri, Paoletti, Palagano, Zolfanelli. A disp.: Bartoli, Cionetti, Schirosi, Forzieri, Folloni, Forconi, Donzelli, Guarducci, Lapini. All. Anichini.

Settignanese: Verna, Madio, Mannini, Magnelli, Carpanesi, Hassan, Tassi, Passannanti, Perrino, Brandani, Stiacci. A disp. Mannocci, Agostinelli, Failli, Tarantoli, Guasti, D’Alessandro. All. Maurizio Romei.

La fase regionale del Torneo sperimentale categoria Giovanissimi B vedrà al via da metà gennaio 28 squadre divise in due gironi, con gare di sola andata.

Del comprensorio fiorentino saranno presenti: Affrico, Cattolica Virtus, Giovani Fucecchio, Lastrigiana, Limite e Capraia, Rinascita Doccia, Sancascianese, Scandicci, Sestese e Settignanese.

Francesco Querusti