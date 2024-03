Le interviste. Canzi: "Abbiamo guadagnato più di un punto»

Il Pontedera continua a muovere la classifica, e dopo il febbraio nero non è cosa da poco. Soprattutto se vuoi stare dentro quei play off che ti stai conquistando con i risultati ormai da lungo tempo e cerchi di conservare almeno quella settima posizione che vale l’ultimo posto utile per giocare in casa intanto il primo turno degli spareggi. Una sfumatura, non così di poco conto per una realtà come quella granata, che l’allenatore Massimiliano Canzi nel dopo gara ha evidenziato: "Questo è un pareggio molto importante perché ci consente di mantenere la stessa distanza da una concorrente per i play off come la Juventus NG e soprattutto in caso di arrivo in parità ci fa avere un vantaggio (perché i granata hanno vinto la sfida dell’andata, ndr). Quindi oggi (ieri, ndr) abbiamo guadagnato più di un punto".

Non è stato semplice però conservare l’1-1, maturato tutto nel primo quarto di gara. "Abbiamo giocato un primo tempo abbastanza guardingo – riprende l’allenatore del Pontedera – e siamo stati molto attenti soprattutto a non esporre il fianco alla loro grande tecnica. Di conseguenza abbiamo concesso sicuramente un po’ di campo nonostante che in ogni ripartenza ci fosse la sensazione di poter fare gol. Nel secondo tempo penso che abbiamo preso in mano la situazione, abbiano iniziato a giocare il calcio che sappiamo, anche perché i nostri avversari rispetto al rimo tempo sono calati un po’ nella pressione. Comunque siamo contenti, abbiamo provato a giocarla e a vincerla e credo che alla fine il pareggio sia giusto". Questa era la terza partita in 9 giorni e Canzi viste anche le assenze ha dovuto fare di necessità virtù nella scelta dell’undici da schierare: "Quando ci sono queste partite così ravvicinate ho il dovere di valutare i singoli giocatori e mettere in campo la formazione con i calciatori più freschi possibile". Oggi giorno di riposo, la squadra torna ad allenarsi domani per preparare la sfida alla Spal, sabato.

Stefano Lemmi