Le interviste. Canzi: "Ho sentito dei fischi. Sono ingiusti»

A fine gara squadra e allenatore del Pontedera si sono fermati per un breve confronto con i tifosi della gradinata nord Diego Savelli. "Con qualcuno si è riuscito a ragionare – ha commentato nel dopo gara Massimiliano Canzi – ma c’erano anche dei fischi. Questo mi lascia amarezza perché stiamo parlando di ragazzi che hanno fatto 100 punti in un anno e mezzo e che stanno lottando per un obiettivo che sono i play off. Ci sta di perdere 2-1 con la Torres che è seconda in classifica e che ti avanzava 68 anni nell’undici titolare. Se l’assioma è: perdo, ergo non mi impegno, non mi trova d’accordo. Questi ragazzi stanno dando il sangue e sono fiero di quello che hanno fatto fino ad adesso e di quello che faranno, perché bisogna, non dico neppure ricompattarci, perché siamo compattissimi, siamo tutti ben allineati e con l’obiettivo di arrivare per il secondo anno consecutivo ai play off con questa gestione".

"Siamo arrivati fin qui con le nostre prestazioni e i nostri risultati – riprende il tecnico – e io ne sono fiero. Non si può pensare di non avere periodi di flessione, altrimenti si vince il campionato, ma noi non siamo attrezzati... Sono certo che arriveremo ai play off perché questo gruppo ha questo valore". Poi sulla partita: "La gara si analizza in una maniera molto semplice: con la differenza tra una grande squadra come la Torres che capitalizza le uniche due occasioni, e noi che ne abbiamo create 5-6 sbagliando l’ultimo passaggio, la conclusione. E poi la fortuna non ci sta aiutando. Dobbiamo gestire meglio le occasioni che creiamo. Comunque sono molto contento della prestazione della squadra, non certo del risultato: meritavamo di più". Oltre a Pontedera-Torres ieri si è giocata anche Spal-Arezzo 0-0. Questo il programma completo della 28a giornata (9a di ritorno): oggi Ancona-Rimini, Pescara-Lucchese e Recanatese-Vis Pesaro, domani Entella-Fermana, Olbia-Gubbio, Cesena-Pineto, Perugia-Juventus NG e Carrarese-Sestri Levante.

Stefano Lemmi