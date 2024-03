Le interviste. Canzi: "Sono molto fiero di questi ragazzi»

Non può che essere soddisfatto Massimiliano Canzi quando entra in sala stampa. Il suo Pontedera ha da poco vinto una delle partite più belle delle 32 di stagione. "Alla squadra avevo chiesto aggressività, equilibrio e personalità – rivela l’allenatore granata – e così facendo abbiamo concesso poco ad una Spal fortissima che veniva da un periodo positivo. Siamo stati equilibrati, e credo che in fase di possesso sia stata la gara migliore del Pontedera nei due anni in cui alleno qua. Sono molto fiero di questi ragazzi, anche perché abbiamo passato un periodo difficile nel quale abbiamo anche subito delle critiche ingenerose". E qui il tecnico si toglie qualche bruscolino dalle scarpe: "E’ un peccato dimenticarsi ciò che questi ragazzi e questo club stanno facendo. Non bisogna considerare le cose scontate, questi ragazzi vanno solo ringraziati. Vorrei ricordare cosa ci siamo detti quando sono usciti i gironi…". Poi torna sulla gara: "Il gol degli ospiti è venuto da una grandissima azione, è stato davvero bello, c’è poco da dire, ma non possiamo pensare di non concedere due palle gol alla Spal. Credo che si debba godere per la prestazione e la vittoria, perché negli ultimi 5’ abbiamo cercato di non perderla, come mi è successo spesso in carriera, e anche se avessimo fatto 1-1, per come è andata la partita e pur avendo dominato, il punto l’avremmo anche accettato". Poi l’ultima stoccata: "A volte il confine tra una vittoria e una sconfitta è sottilissimo. Stavolta è arrivata una vittoria, ma sarebbe bene non dimenticarselo quando arrivano le sconfitte...". Ieri insieme a Pontedera-Spal si è giocata anche Carrarese-Juventus Ng 1-0. Questa la classifica alla 32a giornata (* una gara in più): Cesena punti 77, Torres 68, Carrarese* 60, Perugia 55, Gubbio 51, Pontedera* 47, Pescara* 45, Juventus NG* 42, Arezzo e Rimini* 41, Lucchese* 40, Pineto 39, Entella* 38, Spal* 35, Sestri Levante 34, Vis Pesaro e Ancona 33, Recanatese 30, Olbia 22, Fermana 21.

Stefano Lemmi