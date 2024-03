Le interviste. Cavallari commenta:: "La promozione è solo rimandata»

E’ stata una vera e propria battaglia, con il Signa, su un campo al limite della praticabilità. "Alla fine della partita ero stanco e mi capita raramente – ha spiegato il difensore bianconero Daniele Cavallari –: con il fango non riuscivamo a fare un passaggio, la palla si fermava e non potevamo colpirla in modo adeguato. Era comunque importante non perdere per mantenere punti di vantaggio sul Signa: non abbiamo mollato, abbiamo attaccato fino alla fine e poi trovato il pareggio. Ci sarebbe piaciuto vincere e festeggiare in casa, ma la promozione è stato solo rimandata". E’ stata anche una gara particolarmente nervosa "La squadra avversaria è stata la più provocatrice e fallosa incontrata in stagione – ha detto Cavallari –, a maggior ragione una volta passata in vantaggio. Dopo il pareggio si è scaricata un po’ la tensione".