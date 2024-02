Le interviste. "E’ un momento di difficoltà: siamo giovani»

E’ onesto come sempre Massimiliano Canzi nell’analizzare la decima sconfitta stagionale della sua squadra. "Sinceramente – ha dichiarato l’allenatore del Pontedera - abbiamo chiuso il primo tempo con un risultato non veritiero. Siamo scesi soltanto un paio di volte e potevamo gestire meglio le ripartenze, ma il risultato era abbastanza casuale. Dovevamo essere più bravi a meritarci questa fortuna o bravura di Ianesi e non lo siamo stati abbastanza da mantenere il risultato di vantaggio". Poi sul motivo per il quale la sua squadra sta subendo così tanti gol, ha risposto così: "Eh, se lo sapessi sarei sicuramente un pezzo più avanti di dove sono adesso. Sto cercando di analizzare il momento, un momento non felice in cui alcune di queste partite le abbiamo perse meritatamente come questa contro il Rimini, cui faccio i complimenti, mentre altre invece no. Abbiamo giocato partite come questa subendo tanto e partite in cui invece abbiamo subito pochissimo ma dove ogni volta che gli avversari si affacciavano prendevamo gol. E’ un momento di difficoltà, siamo una squadra molto giovane e non possiamo pensare di essere sempre al massimo. Siamo in una fase di flessione, per cui dobbiamo essere bravi a serrare le fila, stare tutti insieme e compattarci, lavorando per uscire da questo momento delicato".

"Essere così giovani – ha concluso Canzi – ha i suoi pro e i suoi contro. I pro sono il grande entusiasmo nei momenti positivi e la difficoltà nei momenti negativi. Dobbiamo mantenere i nervi saldi, arriveranno momenti migliori. Esiste solo una medicina: il lavoro. E sono certo che ne usciremo". Intanto tutta l’Us Città di Pontedera si è stretta intorno al suo presidente Simone Millozzi per la scomparsa, nella mattina di ieri, della mamma, Mirella Tognoni. "La società – ha scritto il club – esprime il più profondo cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di grande dolore". Condoglianze alle quali si unisce anche La Nazione.

Stefano Lemmi