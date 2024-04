Le interviste. Il brasiliano: : "Volevo finire al meglio»

Ha segnato la rete che ha aperto le danze, ieri pomeriggio a Foiano, Leonardo Granado. "Siamo contenti del percorso fatto – ha commentato l’attaccante – e anche di aver chiuso la stagione imbattuti. Non è stato semplice, dopo aver conquistato anticipatamente la Serie D: potevamo mollare, invece siamo rimasti concentrati e abbiamo centrato un record che rappresenta una cosa unica nella carriera di tutti noi". "Personalmente mi ha fatto piacere aver segnato – ha aggiunto Granado – ci tenevo a chiudere al meglio questo percorso portato avanti insieme ai miei compagni e a questa città che mi ha dato tanto. Mi sarebbe piaciuto realizzare qualche rete in più, un attaccante vive di quello, e acquista fiducia segnando. Ma sono felice che lo abbiano fatto i miei compagni, nessuno escluso. Galligani era più contento di me oggi, per il mio gol… Sono uno sensibile, lo sapete, e i ragazzi, i tifosi, la città intera, per me sono stati come una famiglia, avendo la mia lontana, in Brasile, dove tornerò tra qualche giorno". "A Siena sto bene, non mi sono trovato così tanto bene in nessuna altra parte, e mi piacerebbe tantissimo rimanere, ma non dipende soltanto da me".

A.G.