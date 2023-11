Le interviste. Il centrocampista Lorenzo Lollo: "Ottima partenza, siamo primi»

Il Siena si gode la vetta in solitaria. E l’intenzione è quella di non lasciarla più. "Si può sempre fare meglio ma siamo primi, nella posizione in cui volevamo essere. E’ stata un’ottima partenza". A parlare è il centrocampista bianconero Lorenzo Lollo a Radiosienatv. "Non era facile iniziare dal nulla con tanti giocatori nuovi – le sue parole –. Il fatto di avere molti calciatori esperti forse ha reso più facile il percorso, ma non mi aspettavo di vincere tante partite consecutive e di essere primi dopo nove giornate".

La strada però è ancora lunga, la marcia è appena partita. "Questo è un campionato livellato – dice Lollo –, lo dimostrano le difficoltà incontrate con il Pontassieve. Non ho mai giocato in Eccellenza ma amici mi avevano avvertito che sarebbe stato così, che ogni partita ha una storia a sé e va giocata. E vinta, perché altrimenti non conta nulla essere il Siena. Per me non è stato semplice scendere di categoria, ma ho sentito subito fiducia e il progetto mi ha convinto".

"Siamo felici della posizione che abbiamo raggiunto – aggiunge il bianconero –, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Ci sono tanti incontri, ancora, davanti a noi e dovremo farci trovare pronti trovare pronti".

Sabato i ragazzi di Magrini sono attesi dalla sfida con la Colligiana: i biancorossi hanno tutta l’intenzione di riscattarsi dall’inizio di stagione difficoltoso. "Quando giocano contro il Siena gli avversari vogliono sempre mettersi in mostra – chiude il centrocampista –, tutte le squadre incontrate mi sono apparse molto organizzate. Dovremo essere concentrati dal primo all’ultimo minuto. In questi giorni cercheremo di prepararla nel migliore dei modi, in campo battaglieremo per tenerci stretta la prima posizione".