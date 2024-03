Le interviste Il dg Cantoni e il regista Brizzi ci credono ancora. Delusi ma non rassegnati: "Playoff possibili»

Delusa ma non scoraggiata. La Massese si lecca le ferite dopo una partita che non meritava di perdere ma non ha nessuna intenzione di gettare la spugna. "Mancano quattro partite e ci sono ancora 12 punti a disposizione – ha spiegato a caldo il regista Antonio Brizzi –. Se riusciamo a fare quattro vittorie probabilmente entreremo nei playoff quindi sta ancora tutto a noi. Oggi ci siamo ripresi a livello di prestazione e prendiamo per buono quella. Abbiamo perso contro la prima in classifica ma con una loro prodezza, un gol in rovesciata. Forse è stato l’unico tiro che hanno fatto in porta. Siamo tornati quelli che eravamo prima delle ultime due gare ed è oggettivo che col rientro di giocatori come Terigi e Buffa la squadra è risalita di livello. Abbiamo avuto un periodo in cui mancavano troppi elementi e siamo andati un po’ in crisi".

Anche il direttore generale Augusto Cantoni a fine gara è rimasto possibilista. "Io penso che non ci sia ancora nulla di deciso, soprattutto in relazione al quinto posto dove non c’è stato nessun vero allungo dopo i risultati di questo turno. E’ certo che da qui alla fine dovremo provare a fare il maggior numero di punti possibili per entrare nella griglia dei playoff. I due turni di riposo arrivano al momento giusto perché ci permetteranno di riordinare le fila e recuperare giocatori importanti, soprattutto in difesa, che sono infortunati. Cercheremo di riprendere quello smalto che ci aveva contraddistinto nel recente passato anche se contro il Tuttocuoio abbiamo fatto una buona partita e nel primo tempo sembravamo noi i primi in classifica. Abbiamo spinto tanto e meritavamo di andare al riposo in vantaggio".

"Nella ripresa – conclude Cantoni – ci siamo fatti sorprendere su quell’episodio in area di rigore. Ogni tanto ci lasciamo andare a qualche ingenuità. Il gol loro è stato bello ma poteva essere evitato. Dopo siamo stati condizionati dal fatto di dover recuperare e anche al livello morale ci sono mancate un po’ le forze".

