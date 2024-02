Le interviste Il patron Genrini al settimo cielo: "La squadra ha un passo da prima della classe"

La settima vittoria nelle ultime nove uscite fa sorridere anche il presidente Antonio Gerini, soddisfatto dalla prova dei suoi contro il Lanciotto soprattutto per la reazione mostrata in seguito alla debacle di Camaiore: "La squadra si è subito rimessa sul giusto cammino – ha detto il patron bianconero – e continua ad avere un passo da prima della classe. Abbiamo trovato la quadra. Dobbiamo crederci sempre e comunque, perché i giocatori che abbiamo hanno un curriculum importante e sia io che la città ci aspettiamo grandi cose di qui fino a fine campionato".

E contro la squadra di Campi Bisenzio è arrivato anche il primo gol stagionale di Matteo Zavatto, approdato in bianconero a inizio dicembre e divenuto da subito titolare inamovibile nell’undici di mister Del Nero: "Il gol mi mancava da tempo – ha commentato a caldo il difensore, autore della rete che ha sbloccato la gara al 36’ e di un’altra annullata per fuorigioco al 9’ della ripresa – e sono molto contento che sia arrivato in casa, sotto gli occhi dei nostri tifosi. Più importante di questo, comunque, è stato ottenere la vittoria al termine di una settimana complicata, vista la brutta prestazione con il Camaiore di domenica scorsa".

Guardando al futuro, il numero 4 zebrato è convinto che la Massese possa togliersi grandi soddisfazioni: "Il percorso fin qui è giusto. Abbiamo iniziato a dicembre con un mister nuovo e la squadra s’è resettata. Ogni tanto un inciampo ci sta, ma ci siamo ripresi subito contro una squadra ostica che in qualche situazione ci ha messo in difficoltà".

Alessandro Salvetti