Le interviste Il tecnico apuano è doppiamente soddisfatto ma pensa già a vincere l’ultimo match prima dei playoff. Calabro: "Dedicato ai tifosi. Ora l’ultimo sforzo»

Missione compiuta. Alla vigilia del derby, il tecnico Calabro lo aveva detto in modo chiaro: andiamo a Lucca per vincere. E così è stato, anche se il gol partita è arrivato solo su calcio di rigore, trasformato con precisione da Finotto (acquisto azzeccatissimo al mercato di gennaio) e concesso dall’arbitro per un fallo di mano di Astrologo sul colpo di testa di Della Latta, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In realtà la partita l’ha fatta e dominata quasi sempre la Carrarese e solo quando la squadra gialloblù, nella ripresa, si è un po’ abbassata ha permesso alla Lucchese di affacciarsi dalle parti di Bleve, senza tuttavia rendersi pericolosa. "In effetti non mi pare che il nostro portiere – ha poi spiegato in sala stampa il tecnico degli apuani – abbia compiuto un solo intervento". Poi Calabro ha spiegato la sua doppia soddisfazione: "Sono molto contento, ovviamente, perché abbiamo aggiunto altri tre punti alla nostra classifica, che sotto la mia gestione è nettamente migliorata, ma lo sono ancora di più perché abbiamo dato una bella soddisfazione a quei 600 tifosi che ci hanno seguito a Lucca e che ci hanno sostenuto dall’inizio fino alla fine. Un entusiasmo che ci darà una spinta importante in occasione dei playoff".

A questo proposito, ora l’obiettivo della Carrarese è quello di chiudere come migliore terza dei tre gironi: "Noi abbiamo 70 punti e il Vicenza 68 – ha spiegato Calabro – e tutto si deciderà domenica prossima. Mentre noi saremo impegnati in casa contro il Pontedera, il Vicenza sarà in trasferta, ma contro l’Alessandria ultima in classifica. Dovremo fare l’ultimo ’sforzo’, vincendo ancora, sapendo che arrivare come migliore terza ci permetterebbe di giocare in casa la prima dei playoff e credo che oggettivamente sarebbe un vantaggio. Da oggi pensiamo a preparare nel migliore di modi il passo d’addio casalingo del campionato di fronte ai nostri tifosi, ai quali dedichiamo la vittoria del Porta Elisa. Sappiamo che ci tenevano molto".

Emiliano Pellegrini