Le interviste. Il tecnico Buglio è sconsolato: "Ogni domenica un regalo...»

"Abbiamo iniziato a giocare dopo lo 0-2. Non possiamo regalare ogni domenica uno o due gol agli avversari". È un Francesco Buglio sconsolato quello che si presenta ai microfoni dopo la sconfitta interna con il Follonica Gavorrano (la dodicesima di questo girone d’andata che segna il punto più basso dell’esperienza del Real Forte Querceta in serie D). "Faccio fatica a commentare – continua Buglio – perché alla fine avremmo anche meritato il pareggio. C’è stata una grande reazione nella ripresa. Però non è possibile commettere questi errori. Mi dispiace per i nostri tifosi, per la società, anche per i ragazzi perché si stanno impegnando tantissimo ma purtroppo i risultati non ci stanno dando ragione". Nel primo tempo del Real Forte Querceta c’è stato ben poco da salvare: gli errori individuali e di posizionamento che hanno causato le due reti sono da matita rossa ma è mancato anche lo spirito che dovrebbe contraddistinguere una squadra in piena lotta per mantenere la categoria. Nella ripresa invece è cambiato tutto e nel finale Pegollo ha avuto anche l’occasione per il pareggio. "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo – commenta Buglio – nei secondi quarantacinque minuti si è vista una squadra vera, che non si vuole arrendere. Ripartiamo da qui, io ho ancora fiducia in questo gruppo, dobbiamo fare quadrato e pensare a lavorare. Solo così avremo la possibilità di risalire la classifica".

Amareggiato anche capitan Pegollo, autore della rete dell’1-2. "Primo tempo negativo, ripresa ottima. Meritavamo il pareggio. Sul gol gran parte del merito va a Gabrielli, peccato per l’occasione non sfruttata nel finale. Pronti per il derby di mercoledì? È una partita a parte, diversa dalle altre. Loro sono forti, noi abbiamo bisogno di punti".

Michele Nardini