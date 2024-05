Le interviste. La delusione di Millozzi: "Ce ne andiamo a testa altissima». Canzi: "Usciamo di nuovo senza avere perso»

E’ un po’ amareggiato (comprensibilmente) a fine gara Simone Milozzi. "Sono orgoglioso di come siamo usciti da questa partita – ha commentato il presidente del Pontedera –. Avevo chiesto in settimana di non avere rimpianti e di dare tutti noi stessi, di far emergere compattezza, spirito di squadra e determinazione. Queste qualità le ho viste stasera in campo. Usciamo a testa alta e quindi un ringraziamento va ai ragazzi, allo staff, per questa bellissima stagione e quei tifosi che ci hanno seguito anche in questa lunghissima trasferta". "Ora – ha chiuso Millozzi -si riparte, stacchiamo qualche giorno e poi ci prepariamo alla cessione delle quote di alcuni soci, all’ingresso di nuovi e all’iscrizione al campionato, che vogliamo fare agli inizi di giugno, per costruire un Pontedera sempre più all’altezza di questa categoria".

In sala stampa i microfoni sono tutti per l’allenatore Massimiliano Canzi. "Partite come questa ne avevamo già fatte in campionato – ha iniziato il tecnico – e quella vista qui è la nostra squadra, con i nostri pregi e difetti. Devo dire che è stata una partita molto bella ed equilibrata. Abbiamo avuto la fortuna di fare gol, poi il Pescara ci ha costretto ad abbassarci con il suo possesso palla ma siamo riusciti a rimanere in partita nonostante i due gol subiti. Magari potevamo gestire meglio le ripartenze". "Sono fiero di come la squadra ha reagito e nel secondo tempo abbiamo riaperto la qualificazione. Ma per la seconda volta usciamo senza perdere ai play off. E questo dispiace...".

Ecco i risultati del primo turno dei play off (tra parentesi la squadra qualificata) Girone A: Atalanta U23-Trento 3-1 (Atalanta U23), Giana Erminio-Pro Vercelli 3-0 (Giana), Legnago-Lumezzane 1-0 (Legnago). Girone B: Gubbio-Rimini 0-1 (Rimini), Pescara-Pontedera 2-2 (Pescara), Juventus NG-Arezzo 2-0 (Juventus NG). Girone C: Taranto-Latina 0-0 (Taranto), Picerno-Crotone 2-0 (Picerno), Audace Cerignola-Giugliano 1-1 (Cerignola).

Stefano Lemmi