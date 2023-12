Le interviste, la furia di Canzi. “L’arbitro? Avvelenato per alcune decisioni“

Questo derby resterà negli annali essendo stata la prima gara del Pontedera trasmessa in tutto il mondo grazie alla diretta di Fifa+, ma resta dura mandar giù una sconfitta maturata in maniera beffarda. Massimiliano Canzi è visibilmente nervoso. Non tanto per il rigore fischiato contro, quanto per un episodio accaduto poco prima. "Capita – racconta il tecnico granata - di perdere le partite per errori nostri, ma questa l’abbiamo persa, al di là del rigore che possiamo sindacare se esserci o no, nell’azione precedente: c’era un fallo da ultimo uomo, da rosso diretto (gomitata di Di Gennaro su Delpupo, ndr) e da un’ipotesi di 2-1 per noi siamo passati ad un rigore contro. Sono avvelenato per questo episodio, soprattutto quando mi si dice che il ragazzo ha simulato. Poi sbagliamo noi e sbagliano anche gli altri, ma l’errore è stato sostanziale per il decorso della partita". Poi sul match: "La Carrarese ha fatto la sua ottima partita nonostante fosse in grande emergenza. Credo che i miei ragazzi abbiano fatto tutto il possibile per rimettere la gara in piedi. Complimenti anche a chi è entrato, che ci ha dato qualcosa in più. Forse nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche ripartenza, ma sono orgoglioso di questi ragazzi. E sono molto amareggiato perché questa partita non l’abbiamo persa noi. Anche se penso che l’arbitro abbia sbagliato in buonafede". Infine gli auguri alla città: "Auguro un sereno Natale a tutti i tifosi, e li ringrazio per il sostegno che ci hanno sempre dato". Risultati di ieri: Lucchese-Ancona 1-0, Torres-Pineto 1-0; Pontedera-Carrarese 1-2, Rimini-Gubbio 1-2. Oggi: Juventus NG-Vis Pesaro, Perugia-Cesena, Recanatese-Entella, Sestri Levante-Arezzo, Spal-Olbia, Pescara-Fermana.

Classifica: Torres* 44, Cesena 43, Carrarese* 34, Pescara 31, Perugia 30, Pontedera* 29, Pineto* 27, Lucchese* e Gubbio* 24, Recanatese e Rimini* 23, Arezzo 22, Entella e Ancona* 21, Vis Pesaro e Juventus NG 18, Sestri Levante e Olbia 17, Spal 16, Fermana 12 (* una gara in più)

Stefano Lemmi