Le interviste: mister Argilli. "Il risultato ci sta un po’ stretto»

"Il pareggio ci sta un po’ stretto". Così il tecnico del Mazzola Stefano Argilli dopo la gara al ‘Gino Manni’ di Colle. "Soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato diverse occasioni importanti giocando molto bene – ha sottolineato –. La partita è stata comunque combattuta anche grazie a un avversario che ci ha dato filo da torcere fino all’ultimo nonostante qualche assenza".

Nel primo tempo la sensazione è stata quella di una gara contratta anche a causa della posta in palio. "Le due squadre erano molto aggressive specie in avvio poi si è visto qualcosa di meglio. Sarebbe stata una vittoria importante, diciamo la ciliegina sulla torta per la prestazione che abbiamo condotto". Anche la Colligiana però non è stata a guardare. "In una partita ci sono sempre tanti momenti diversi e anche i nostri avversari hanno avuto le loro situazioni importanti per sbloccare la sfida – ha concluso Argilli –. Nel finale forse ha prevalso un po’ di stanchezza ma anche grazie ai cambi abbiamo mantenuto l’intensità e la qualità alta. Sono contento della tenuta fisica dei ragazzi in un momento in cui abbiamo dovuto anche fare i conti con qualche infortunio".