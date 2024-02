Le interviste: mister Chini. "Partita equilibrata e combattuta»

E’ un Giacomo Chini quasi fatalista, quello che si trova a commentare lo 0-0 tra Colligiana e Mazzola: "La Colligiana è partita abbastanza bene nel primo tempo, quando è riuscita a creare qualche buon fraseggio. Per il resto, è stata una partita molto equilibrata e combattuta a centrocampo, con poche occasioni da rete: una per noi nel primo tempo, una per loro nella ripresa che Chiarugi è stato bravo a neutralizzare. Credo che il risultato sia giusto". Per la Colligiana continua il rapporto conflittuale con il gol: sono solo quattro le reti segnate nelle ultime dieci partite. Un problema che Chini ha presente: "Purtroppo davanti facciamo molta fatica, anche se dobbiamo ricordarci che quella della Colligiana è una rosa piuttosto ristretta: abbiamo alcuni infortuni di troppo e giocano sempre gli stessi uomini. Cercheremo di fare il possibile per migliorare già domenica a Foiano". Difficile, a questo punto, individuare un obiettivo per la stagione della Colligiana: "Eravamo partiti con ben altre aspirazioni, oltre che con una rosa molto diversa. Poi le cose sono cambiate e la sola cosa che possiamo fare, a questo punto, è cercare di arrivare più in alto possibile".