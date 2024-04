Le interviste. Mister Zacchei:: "Salvezza centrata ampiamente»

"Il gol realizzato a freddo, come ho detto ai ragazzi, ci ha probabilmente più tolto che dato: ci siamo abbassati e abbiamo preso subito la rete del pareggio, in maniera ingenua. Poi è venuta fuori la qualità del Siena e quella ha fatto la differenza: a parlare l’allenatore del Foiano, Filippo Zacchei. "E’ vero abbiamo avuto diverse occasioni che non siamo riusciti a concretizzare – ha proseguito il mister –, ma questo è un po’ il rammarico di tutta la stagione. Anche oggi, nel secondo tempo, abbiamo avuto tre-quattro grandi chance e non abbiamo segnato, il Siena ci è riuscito facendo un tiro in porta. Ma abbiamo comunque cercato di sfruttare la nostra qualità, perché questa squadra ne ha, non snaturandoci. Un’arma a nostro favore poteva essere far correre i bianconeri e lo abbiamo fatto, andando velocemente da una parte all’altra, per farli stancare". "Oggi chiudiamo un buonissimo campionato – ha concluso Zacchei –, l’obiettivo di raggiungere il prima possibile la salvezza lo abbiamo ampiamente centrato. Per quanto riguarda il mio futuro, appena sarà il momento parlerò con la società".