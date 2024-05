Le interviste Ora per il tecnico "chi capita capita». Palmieri un po’ contrariato per la sconfitta. Calabro: "Bravi i ragazzi. E che pubblico»

Missione compiuta. La Carrarese ha superato il primo turno dei playoff e il tecnico Antonio Calabro ha elogi per tutti. "I primi complimenti vanno ai miei ragazzi che hanno eliminato una squadra forte – ha commentato a caldo il mister pugliese –. Quando sono arrivato eravamo dietro il Perugia di un punto e abbiamo finito il campionato davanti a loro di 11 ma nei playoff tutto si azzera e loro avevano una squadra forte con tanti giocatori che hanno fatto la serie B. Abbiamo subito gol in maniera fortuita al primo tiro in porta ma i ragazzi non si sono disuniti. Hanno trovato subito il pareggio e magari dopo dovevano forzare per cercare il secondo perché il Perugia aveva accusato il colpo. Nella ripresa ci sta che i nostri avversari abbiano provato il tutto per tutto. Dispiace solo per aver perso nel finale quando pochi minuti prima potevamo segnare noi. L’importante, però, era passare il turno. Lo abbiamo fatto preservando coi cambi giocatori diffidati ed ammoniti. Abbiamo centrato gli obiettivi ed è stato stupendo farlo davanti a questa incredibile cornice di pubblico che è quella che sognavo quando sono venuto a Carrara".

E adesso? "Ora chi capita capita. Le avversarie rimaste sono tutte forti. Inutile fare indici di gradimento. Un mio amico allenatore mi ha ricordato prima della partita che le gare dei playoff non finiscono mai ed è davvero così. Questo gol preso al novantesimo ci deve servire come lezione. Ed è una lezione che apprendiamo più volentieri visto che alla fine la sconfitta non ha influito sulla qualificazione".

"E’ un peccato aver perso perché abbiamo fatto una grande partita – ha dichiarato Riccardo Palmieri –. Non riusciamo a goderci appieno il passaggio del turno per quello che realmente abbiamo fatto in queste due partite. Dopo il gol del Perugia abbiamo avuto una reazione immediata e nella ripresa abbiamo controllato bene il match. Ripeto, brucia un po’ questo gol preso nel recupero ma l’importante era andare avanti e ci siamo riusciti".

Gianluca Bondielli