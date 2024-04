Le interviste: parlano i due goleador della partita, Zuelli e Capello. "Era importante riprenderci subito. Ora il derby»

E’ rientrato titolare ed ha deciso la partita con suo gol e dando il là all’azione del raddoppio. "Sono contento di aver aiutato la squadra – racconta il match winner Emanuele Zuelli –. Contro un avversario fastidioso come il Rimini era importante sbloccare subito la partita. Siamo stati bravi. Magari il primo tempo è stato un po’ più bloccato perché ci pressavano alto. Nell’intervallo il mister ci ha detto di stare tranquilli e di giocare come sappiamo. Conosciamo le nostre qualità e abbiamo fatto quello che dovevamo. Col passare dei minuti gli spazi si sono aperti e abbiamo segnato ancora. Peccato perché potevo fare doppietta senza quella grande parata del portiere ma in campo ci sono anche gli avversari. Mi trovo bene a giocare nei due di centrocampo e poi l’ho fatto con Capezzi che è un giocatore esperto e quindi mi sento anche sicuro di poter andare perché c’è lui dietro a coprirmi".

Da un goleador all’altro, ecco Alessandro Capello che finalmente ha spezzato un digiuno che durava da 9 giornate. "Sono contento che sia arrivato il gol – spiega l’attaccante romagnolo – anche se ormai non ci pensavo più tanto. Sapevo che prima o poi mi sarei sbloccato e continuavo nelle mie prestazioni. Sono felice di aver segnato in un momento cruciale ed aver chiuso la partita. Era importante riprenderci subito dopo la brutta gara di Recanati. Abbiamo fatto vedere che siamo una squadra forte. E’ stato fondamentale sbloccarla subito. Questo ci ha liberati e nella ripresa potevamo fare qualche gol in più prima. Sul terzo gol ho provato a spostare il difensore ma alla fine l’ha colpita lui. Va bene lo stesso, comunque. L’importante è che la palla sia entrata. Adesso ci prepareremo al derby con la Lucchese e ancora di più cercheremo di onorare la partita al massimo per la società e per tifosi che sappiamo ci tengono tanto".

Gianluca Bondielli