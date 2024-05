Le lacrime del Real Forte. Perde il derby e retrocede

real forte querceta

seravezza pozzi

REAL FORTE QUERCETA (3-5-2): Gatti; M. Maccabruni, Masi, Tognarelli; Pecchia (8’ st Gemmi), Bucchioni, Michelucci, Giuliani (8’st Flores Heatley), Giubbolini; Pegollo (31’ st Gabrielli), Podestà. All. Francesco Buglio.

SERAVEZZA POZZI (3-5-2): Lagomarsini; Lopez Petruzzi, Mannucci, Coly; Salerno (25’st Brugognone), Putzolu, Granaiola (25’ st Mugelli), Camarlinghi (46’ st Conti), De Ferdinando (15’ st Ivani); Benedetti, Delorie (1’ st Sforzi).

All. Christian Amoroso.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta.

Reti: 22’ st Pegollo, 27’ Mugelli, 37’ Benedetti.

Note: ammoniti Camarlinghi, Pegollo, Bucchioni, Coly, Mannucci. Angoli 5-4. Recupero 1’+5’.

FORTE DEI MARMI – Come nel peggiore degli incubi, il Real Forte Querceta dice addio alla serie D perdendo il derby con il Seravezza Pozzi. Grande delusione per i ragazzi di Francesco Buglio, a cui niente può essere rimproverato sul piano dell’impegno. Ma anche nella partita decisiva, contro i rivali di sempre, è mancata quella qualità necessaria a indirizzare partite delicate ed equilibrate come queste. Per il Seravezza Pozzi un successo che suggella un campionato di alto livello, malgrado il calo di rendimento nel girone di ritorno. I playoff sono sfuggiti per un punto ma non è certo una dramma per Amoroso e i suoi ragazzi.

Il canovaccio della gara è chiaro fin dalle prime battute di gioco: il Real Forte lascia il possesso palla al Seravezza e prova a pungere con le ripartenze. Come spesso capita nei derby, è la tensione a farla da padrona: nei primi 15 minuti arrivano tre cartellini gialli a Camarlinghi, Pegollo e Bucchioni. Per vedere la prima occasione, bisogna aspettare la mezz’ora: angolo di Pecchia e colpo di testa a lato di Tognarelli. Il Seravezza si fa preferire sul piano del palleggio ma fa fatica ad accelerare. L’unico tentativo della prima frazione nasce da una uscita sconsiderata di Gatti ma Delorie non ne approfitta. Il Real FQ fa troppo poco per una squadra con l’acqua alla gola e neanche il vantaggio dell’Orvietana cambia l’inerzia di un primo tempo deludente.

A inizio ripresa gli ingressi di Gemmi e Flores Heatley sembrano dare la scossa giusta. Al 67’ i padroni di casa trovano il gol che garantirebbe l’accesso ai playout: punizione di Gemmi, Flores Heatley si avventa sulla corta respinta e calcia al volo verso la porta, il pallone entra in porta dopo una leggera deviazione (forse di Pegollo). Sembra fatta ma sul più bello il Real si scioglie mentre dall’altra parte Amoroso azzecca i cambi della svolta: Mugelli ci mette due minuti per trovare il pareggio con un colpo da biliardo che beffa Gatti; dieci minuti dopo Brugognone conquista la fascia destra e serve a Benedetti il pallone dell’1-2. Nel finale saltano gli schemi e i portieri diventano protagonisti: Gatti salva su Putzolu e Lagomarsini nega il 2-2 a Maccabruni. Finisce con le lacrime di tutta la panchina del Real Forte: stagione sfortunata ma non all’altezza.

Michele Nardini