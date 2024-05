Le mosse dei club: Cicchi resta a Civitanova. Il Tolentino affida la panchina a Passarini

Claudio Cicchi è stato confermato direttore generale della Civitanovese e già sta lavorando per la nuova squadra. Oggi dovrebbe esserci l’incontro con l’allenatore Sante Alfonsi e si attende la fumata bianca e poi si potrà iniziare a programmare la stagione.

Passiamo in Eccellenza. Paolo Passarini è il nuovo allenatore del Tolentino dopo la stagione sulla panchina del Matelica dove ha centrato il salto di categoria vincendo il campionato di Promozione. "Sono molto felice – dice il tecnico – di tornare nella squadra che mi ha permesso di muovere i primi passi da allenatore. Non ho voluto valutare altre strade perché dalla prima chiacchierata mi sono sentito in sintonia con il diesse Crocetti e da subito ho deciso di sposare un progetto serio e ben ponderato. So quali possono essere le difficoltà ad allenare nella mia città, ma i colori cremisi li sento miei e per me sarà un onore indossarli di nuovo". Le parole del diesse Crocetti. "Siamo felici – ha detto – di iniziare questo nuovo progetto dove la parola d’ordine dovrà essere costruire. Passarini rappresenta in pieno lo spirito che dovrà contraddistinguere la filosofia del Tolentino nei prossimi anni. Siamo sicuri di poter allestire insieme una squadra competitiva e piena di entusiasmo".

Sono in continuo rialzo le quotazioni perché Matteo Possanzini possa essere il nuovo allenatore della Maceratese e ciò significa che Stefano Serangeli è sempre più vicino al club biancorosso dove sarà il direttore generale. Come diesse ci sarà l’ex giocatore biancorosso Nicolò De Cesare mentre si allontana Danilo Stefani, l’ex calciatore della Rata potrebbe continuare il suo percorso nell’Ancona e così si fanno nuove ipotesi per completare lo staff. Su tutte quelle di Matteo Siroti che si è fatto apprezzare come talent scout lanciando verso Perugia molti giovani promesse, su tutte Seghetti che tanto bene ha fatto in Umbria. Si attende che il presidente Alberto Crocioni metta la parola fine dicendo quale sia la sua decisione sul futuro della Maceratese dove i tifosi si augurano un campionato completamente diverso da quello dello scorso anno dove non sono state rispettate le aspettative. Luigi Giandomenico e i dirigenti della Sangiustese hanno iniziato a parlare per la prossima stagione, si è trattato di un primo contatto e le parti torneranno a vedersi un’altra volta.