Le mosse del Grifone. Romairone subito in campo

Subito in campo ieri pomeriggio a Roselle, presente anche il patron Gianni Lamioni, il nuovo arrivato Alessandro Romairone. Mister Bonuccelli (nella foto), infatti, ha fatto disputare all’attaccante la partitella che i biancorossi hanno giocato contro la formazione Juniores. Il giocatore, quindi, che ha mostrato caratteristiche di seconda punta a fianco del bomber Marzierli, con molta probabilità farà parte dei convocati per la trasferta di Orvieto dove sarà assente lo squalificato Cretella.

Così come appare scontata la conferma di Filippo Grasso come esterno destro alto. Quella in terra umbra si presenta come un’opportunità di riscatto dopo la sconfitta casalinga, una gara dalla quale è necessario tornare a casa con i tre punti proprio per restare nel gruppo delle migliori. E tra le migliori dieci parate della giornata nei nove giorni della serie "D" rientra anche il prodigioso intervento del portiere biancorosso Francesco Raffaelli il quale con incredibili riflessi ha detto no alla conclusione ravvicinata dell’attaccante Barazzella del San Donato Tavarnelle.

Nel mercato in uscita sembra che il difensore Jacopo Giuliani possa lasciare la casacca biancorossa per approdare al Real Forte Querceta. Domani alle 19 termina la prevendita dei biglietti, al Bar Tripoli, per assistere alla gara Orvietana-Grosseto.