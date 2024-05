Le mosse di mercato. Vigor, sondaggio per bomber Di Renzo

Nuovi obiettivi, nuove ambizioni con la passione di sempre, la rotta della Vigor è più chiara che mai. Il mercato non è ancora entrato nel vivo, eppure le società sono già al lavoro, per lo più sottotraccia, per essere al completo in occasione del prossimo raduno. La Vigor non vuol essere da meno: a oggi l’unica certezza è mister Aldo Clementi, l’allenatore rossoblu siederà sulla panchina della sua amata Vigor per un’altra stagione, ora però è tempo di un po’ di meritato riposo. Giornate di intenso lavoro invece per il ds Moroni che cercherà di trattenere in tutti i modi Sabah Kerjota, probabilmente il giocatore più ambito di tutta la Serie D, corteggiato dalle big, ma con il cuore a Senigallia. E potrebbe essere proprio questa la chiave giusta per trattenerlo nella spiaggia di velluto.

Qualcuno saluterà, altri invece arriveranno, ma nessun stravolgimento, il gruppo rimarrà pressoché intatto. Tra i nomi caldi della primavera spicca Di Renzo, bomber del girone F, attualmente alla Roma City. Oggetto del desiderio di molti club, anche la Vigor avrebbe fatto un sondaggio, ma per il momento non c’è nulla di concreto.

Decisamente concreto, invece, è l’amore del popolo rossoblù per la propria squadra e l’evento "Senigallia rossoblù in festa" lo ha dimostrato. Quella di sabato è stata una giornata dedicata alla Vigor ed ai suoi tifosi. A due passi dalla Rotonda, ai bagni Billy, tantissime persone hanno partecipato alla festa organizzata dai Ragazzi della Nord, lo storico gruppo di tifosi. Musica, balli, "la riffa della Vigor" il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza al gruppo educativo Sepofà e tanto altro. Anche i giocatori hanno partecipato e si sono intrattenuti fino a tarda notte con i tifosi. Insieme a loro la dirigenza, molto soddisfatta nell’ammirare tutto questo entusiasmo, come ricordato dal presidente Franco Federiconi che afferma: "Non posso far altro che ringraziarvi, per tutto ciò che fate per la Vigor, la società di tutti noi. Il cuore pulsante di un club è la tifoseria, senza la passione della gente, di chi fa i sacrifici per seguire la propria squadra, gli sforzi diventano vani – continua Federiconi –. La passione del popolo rossoblù è e sarà sempre per noi fonte di ispirazione per continuare a migliorare".

Nicolò Scocchera