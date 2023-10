Le pagell. Cicconi, Capello e Zanon: il meglio viene dalla panchina

BLEVE 6. Non impeccabile come suo solito. Sorpreso su un paio di conclusioni.

COPPOLARO 5. Troppo passivo nell’azione del gol. Si prende un cartellino rosso gratuito nel recupero.

DI GENNARO 5. Non convince né nelle chiusure né in costruzione.

IMPERIALE 6. Il più reattivo della difesa.

GRASSINI 5. All’ennesimo cross sbagliato Dal Canto non può far altro che sostituirlo (66’ Zanon 6,5: ottimo ingresso per dinamicità e spinta sulla destra).

ZUELLI 5.5. Prova di quantità ma con tanti, troppi errori (57’ Morosini 5,5: si vede poco anche perché quando entra la squadra gioca solo sugli esterni).

SCHIAVI 5,5. regia "sporcata" dalla palla persa che costa il gol e da qualche altra imprecisione in impostazione.

PALMIERI 5,5. E’ suo l’unico tiro in porta del primo tempo ma la prestazione è insufficiente come quella della squadra (57’ Dalla Latta 6: gioca uno scampolo di sostanza).

BELLONI 5,5. Sforna alcuni buoni cross ma non prova mai a creare la superiorità numerica (67’ Cicconi 7: entra e prova ad accendere la luce con una gran serie di assist scodellati in mezzo ma non sfruttati a dovere.

PANICO 5. Non rientra in campo nella ripresa dopo una prima frazione impalpabile complice anche un infortunio alla testa che gli era stato tamponato con una vistosa fasciatura (46’ Capello 6: con lui l’attacco della Carrarese è un’altra cosa. Con quello che stanno facendo gli altri sorprende vederlo in panchina.

SIMERI 5,5. Prova tempo altamente insufficiente. Nella ripresa cresce assieme alla squadra.

ALL. DAL CANTO 5. Brutta Carrarese che solo nel finale combina qualcosa.

Gian. Bond.