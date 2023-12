Le pagelle

Pezzolato 5,5: accecato dal sole, tergiversa nelle uscite sul pianerottolo di casa e ringrazia il montante alla mezz’ora. Incolpevole sui gol.

Masini 5,5: martella a destra riversando una pioggia di cross in area bolognese, epperò si fa uccellare da Alessandrini e il Forlì incassa il (momentaneo) 1-1 (27’ st Graziani 6,5: intercetta palloni insidiosi castrando ogni residua velleità di pareggio dei padroni di casa).

Drudi 5,5: pochi fronzoli e tanto sugo nel primo tempo, nel quale è provvidenziale sul cross velenoso di Vassallo scattato in evidente fuorigioco. Va in tilt nei secondi 45’.

Maggioli 5: le dà e, strano a dirsi, le busca pure. Sbanda paurosamente nella ripresa, in cui il Mezzolara (7 gol fatti in 15 partite) ne segna due e se ne divora (almeno) un terzo. Ammonito, salterà l’Aglianese.

Rossi 7: e poi arriva lui, bello bello; ribalta il Mezzolara con un sinistro al volo in un finale degno del più acceso ‘Old Firm’.

Casadio 5,5: svagatino, bisticcia col pallone e... anche con gli avversari (1’ st Pecci 6: alimenta la spinta della squadra).

Gaiola 6,5: prova a dare ordine pur in un campo ai limiti della praticabilità; quando capisce che è impresa vana, indossa l’elmetto e impugna lo spadone. Suo l’assist prelibato per l’accorrente Prestianni, che sigla lo 0-1. Anch’egli diffidato, sarà out mercoledì.

Prestianni 7: mezzala di squilibrio sempre più dentro gli schemi di Antonioli, ha il merito di stappare la contesa trasformando un rigore in movimento (15’ st Babbi 6,5: impatto gagliardo, chiama in causa Malagoli con una cornata all’angolino basso e manda nel pallone l’arbitra, che prende lucciole per lanterne espellendo Vecchio, poi riabilitato, quindi Cestaro).

Mosole 5,5: divorato dal demone della frenesia, sciupa palloni preziosi (27’ st Bonandi 6: spicchi di qualità).

Merlonghi 7: esplode un destro potente e scalda i guanti a Malagoli, poi dà l’abbrivio all’azione del primo vantaggio biancorosso. Nel finale acciuffa il Mezzolara su punizione, complice l’omelette di Malagoli.

Greselin 5,5: al di sotto dei suoi standard abituali.

Marco Lombardi