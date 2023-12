Le pagelle. Achy, Candido e Granado formano un super trio

Queste le pagelle dei bianconeri, scesi in campo ieri per la partita Siena-Castiglionese. Giusti 6, Morosi 6, Achy 7 (Biancon sv), Cavallari 6,5, Bertelli 6 (Agostinone sv), Bianchi 6,5, Lollo 6, Masini 6; Candido 7 (Ivan sv); Boccardi 6 (Hagbe 6), Galligani 6 (Granado 7). La preparazione dei bianconeri riprenderà domani, in vista della partita di sabato con il Mazzola: saranno da valutare le condizioni di Galligani, uscito dal campo per un problema alla schiena e Boccardi che ha accusato un fastidio. Non saranno della partita gli infortunati Cristiani, Ricciardo e Ravanelli. Anche l’altro anticipo di ieri, Fortis Juventus-Audax Rufina è finito 1-1: a Tanini ha risposto Noferi. La classifica: Siena 33; Scandicci* e Castiglionese 23; Nuova Foiano* e Sinalunghese 20; Terranuova Traiana 19; Colligiana e Signa 18; Mazzola, Rondinella Marzocco e Fortis Juventus 17; Audax Rufina* 16; Baldaccio Bruni 15; Lastrigiana 12; Asta 9; Firenze Ovest 7; Pontassieve* 6 (* devono riposare).