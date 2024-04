LE PAGELLE. Bene Di Gennaro,. Zanon e Cicconi. Preziosi i cambi

BLEVE 6. Inoperoso o quasi. La Lucchese non tira quasi mai in porta e lui comunque è sempre attento.

ILLANES 6. Fa a sportellate e prova a spingersi spesso in avanti. Gioca con caparbietà, non concedendo niente agli avversari.

DI GENNARO 6,5. Ottima la sua prestazione, sempre attento e preciso.

IMPERIALE 6. Gioca una buona partita e tiene sotto controllo i giocatori avversari.

ZANON 6,5. Fa la differenza e si vede. Riesce sempre a creare grandi giocate (41’ st Grassini sv).

CAPEZZI 6. Svolte il suo lavoro senza grandi sbavature, ma non è incisivo comune sempre (41’ st. Schiavi sv ma entra bene in partita).

ZUELLI 6. Anche lui come i suoi compagni di squadra riesce a svolgere un match senza grandi preoccupazioni (27 st DELLA LATTA 6.5: si procura il rigore e gestisce bene il finale).

CICCONI 6,5. Lotta tantissimo e si immola in diverse occasioni seminando il panico nella difesa rossonera.

FINOTTO 7. Realizza il rigore della vittoria con grande freddezza facendo esplodere la gioia dei 600 tifosi gialloblù. Un’altra gara molto positiva.

PANICO 6. Contro la sua ex squadra prova a cercare il gol subito in avvio di gara, ma il capitano della Lucchese glielo nega. Per il resto cerca di saltare spesso l’uomo (27’ st. GIANNETTI 6: dà il suo contributo).

CAPELLO 5,5. Prova a farsi vedere pericoloso, ma questa volta non riesce a dare la giusta impronta alla gara (15’ st MOROSINI 6,5: buona la sua prova, il suo ingresso dà più solidità).

All. Calabro 7: la sua squadra viaggia spedita, in campo c’è ordine, concentrazione e buone trame.

Ale. Lomb.