Le pagelle. Biancon e Cavallari non concedono niente. Galligani sale a quota 17

GIUSTI 6,5 Un paio di uscite e un intervento su Pierangioli. Meritata passerella al Franchi per il portiere protagonista di una grande stagione.

MOROSI 6,5 Una stagione al di sopra delle aspettative e un’altra prestazione di valore.

BIANCON 7 Non concede nulla a Bartolini ma in generale il voto è per l’ottima stagione disputata dall’ex Grosseto.

CAVALLARI 7 Stesso voto e giudizio del ‘gemello’ della difesa. Va anche vicino al gol nel finale.

AGOSTINONE 6,5 Forse meno frizzante di altre occasioni, si limita all’ordinaria amministrazione in un gara tranquilla.

BIANCHI 7 Solita grande prestazione e suggello ad una stagione importante, da leader di un gruppo che ha fatto una stagione eccellente.

CRISTIANI 6 Subentra nel finale dopo tre mesi. LOLLO 7 Fresco di rinnovo segna il terzo stagionale, tra l’altro con una prodezza balistica.

HAGBE 6,5 Ennesima gara da titolare per quello che insieme a Morosi è stato il miglior under dell’annata.

PAGANI 6,5 Si rivedere dopo qualche gara fuori da mezzala e non demerita.

MASINI 7,5 Settimo gol stagionale nonostante qualche infortunio. Avvia anche l’azione dell’1-0.

CANDIDO 6,5 Rientrato dopo un piccolo problema muscolare, subentra nella ripresa e batte il corner del tris.

BOCCARDI 7 Va ancora vicino al gol senza però riuscire a trovarlo. Lo avrebbe meritato ma la prova resta di spessore. COSTANTI 6 In campo nel finale per il suo terzo gettone dell’anno.

GALLIGANI 7,5 Segna in avvio il diciassettesimo gol stagionale e mette lo zampino in maniera determinante per il raddoppio di Masini.

RICCIARDO 6 Subentra quando ormai la gara ha poco da dire e di conseguenza ha poche situazioni per mettersi in mostra. ALL. MAGRINI 7 Tiene molto all’imbattibilità e per questo sceglie un undici competitivo.

ARBITRO MONTI 6 Gara senza grosse episodi da segnalare.

