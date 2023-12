Le pagelle. Biancon e Cavallari non sbagliano mai. Hagbe gioca la migliore gara di sempre. Candido fa l’assist, Cristiani da applausi

GIUSTI 6,5 (foto in basso) Pomeriggio di relax nonostante il freddo. Una parata degna di nota e un paio di uscite alte.

MOROSI 6,5 (foto piccola) Buona prova, qualche cross e tante sovrapposizioni.

LEONARDI SV Meritato ingresso nel finale per il terzino romano fin qui poco impiegato.

BIANCON 7 Non concede nulla agli avanti del Foiano. Esce un po’ acciaccato.

ACHY 6,5 Entra con la faccia giusta in una gara ormai già indirizzata.

CAVALLARI 7 Come Biancon e va anche vicino al gol e nella sua specialità, l’anticipo, è determinante.

AGOSTINONE 6,5 Seconda da titolare di fila, con l’esperienza e la qualità che lo contraddistingue a questo livello.

HAGBE 7 La migliore gara stagionale. Innumerevoli le palle recuperate, sicuramente tra i migliori in campo.

CRISTIANI 7 Torna da regista vista l’assenza di Lollo e non fa rimpiangere il metronomo titolare.

BERTELLI SV Entra dal finale come mezzala anche se ormai la gara è chiusa. CANDIDO 7 L’assist per Ricciardo sblocca una gara che rischiava di essere più complicata.

BOCCARDI 7 Da trequartista i soliti spunti, spesso fermati dai falli avversari. BIANCHI 8 In campo nella seconda metà della ripresa dopo una settimana ai box. Ciò per non gli impedisce di spedire prima sotto l’incrocio la palla del 3-0 poi il piattone del poker.

RICCIARDO 8 Nel primo tempo ha una buona occasione in avvio, poi è utile nelle sponde fino a quando non gli arrivano due pallone perfetti da mettere in fondo al sacco.

RAVANELLI SV Seconda presenza stagionale per il figlio d’arte classe 2005. GALLIGANI 8 In una giornata che inizia in maniera leggermente meno brillante di altre sforma due assist decisivi e segna.

ALL. MAGRINI 7,5 Solita grande prova della sua squadra che dimostra di avere, oltre alle grandi qualità, anche la giusta pazienza.

ARBITRO CIANCI 6 I cartellini iniziali sono rivedibili. Per il resto non sbaglia molto.

g.d.l.