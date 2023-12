Le pagelle bianconerazzurre. Giuliani terzino porta tutti a scuola. E Pecchia limita assai Camarlinghi

GATTI 6,5 Primo tempo inoperoso. Secondo con 2 belle parate su Benedetti e Camarlinghi.

PECCHIA 7 La sua marcatura ad personam studiata bene su Camarlinghi è la mossa azzeccata di Buglio nel primo round. Cerca anche gloria in avanti. Tipo tosto, che si cala nel clima.

MASI 7 Quanto sono mancate sin qui la sua tempra e la sua abilità nel gioco aereo alla difesa del Real FQ. Ristabilito a pieno dall’infortunio, è decisivo.

NDIAYE 6,5 Anche lui è dominante sulle palle alte. Più impacciato a volte nelle uscite pulite. Ma gioca un derby risoluto.

GIULIANI 7,5 Il migliore in campo dei 29 che hanno giocato questo derby. Partita da signor terzino sinistro. Vince ogni duello e toglie dalla partita prima Brugognone e poi Delorie.

PODESTÀ 7 Perde lui la palla avvelenata dopo soli due minuti da cui sgorgherà il penalty. Poi però si riscatta con dinamismo, iniziative... e la punizione-gol che spedisce all’incrocio.

VIETINA 6,5 Altro ex che gioca con l’atteggiamento giusto.

GEMMI 6,5 Ha all’anima il fallo da rigore in avvio. Poi riprende in mano la bussola e non sbaglia più nulla. Bel metronomo.

MICHELUCCI 6,5 Performance gagliarda del 2005 a tutto campo. (dal 76’ Avdillari 5,5 Entra male, come se spaesato)

PEGOLLO 6 Lotta nel mezzo alle difficoltà e va di sponda. (dall’89’ Gabrielli s.v. Espulso ingiustamente appena entrato)

SCARPA 6 Voto che è premio a quanto corre su e giù con spirito di sacrificio. Ma che pallaccia folle che aveva regalato al 58’. (dall’86’ Bucchioni s.v.)

ALL. BUGLIO 6,5 La prepara e la (ri)legge bene tatticamente.

Simone Ferro