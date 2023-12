LE PAGELLE BIANCONERE. Scaranna sfrutta l’occasione. Ricci, un muro. Benassi spinge

CARPITA 6 Poco impegnato, come quasi sempre gli capita. Ma quel raro intervento che deve fare... lo fa bene.

BENASSI 7 Nel primo tempo si propone tantissime volte nelle praterie di destra. Da terzino assicura buona gamba e soprattutto più qualità nei cross. Limita parecchio il temuto Fedi.

RICCI 7 Anche lui come Benassi beneficia della mossa di Santini di invertirli di ruolo. Da centrale legge bene varie situazioni e si esalta in tackle. Tosto ma pulito.

BERTACCA 6,5 Sbanda in avvio quando s’incarta non da lui a fondocampo. Poi fa la solita sua partita da leader. E sfiora anche la rete in due circostanze.

SAPIENZA 6 Terzino più bloccato del solito per attenzionare un Melani che poi si rivelerà in giornata no. Nella ripresa avanza a fare la mezzala sinistra.

C. BELLUOMINI 6 Onesta militanza in trincea, senza particolari guizzi. L’impressione è che da terzino renda meglio che da braccetto di centrocampo.

MINICHINO 6,5 Prova gagliarda in mezzo al campo, dove recupera palloni e li gestisce bene nel palleggio. Peccato per il contrasto perso a metà campo da cui sgorgherà l’1-1.

MARINAI 6,5 Primo round da interno sinistro, secondo da trequartista. Si vede che ha il piede (mancino) migliore della partita. La sua qualità di calcio regala assist. (come sull’1-0 di Scaranna, stranamente fatto di destro)

SCARANNA 7 Sfrutta bene la prima chance stagionale da titolare segnando subito con inzuccata sottomisura. Poi gioca un ottimo primo tempo palla al piede e nei movimenti a disorientare il nemico svariando tra le linee. Tolto forse troppo presto. (dal 53’ Benedetti 6 Non entra bene in partita. Poi però si cala bene nel clima e mostra la sua capacità di incidere in fascia andando sul fondo e crossando)

BREGA 6 Assist caramellato (ma non sfruttato a dovere) per Scaranna al 19’. Ci prova con conclusioni parate da Battini o sfilate fuori di pochissimo.

CECIARINI 5,5 Il vero assente stavolta nella manovra offensiva delle zebre, dove lascia poco il segno. Capita dopo tante gare sempre molto “dentro”.

Simone Ferro