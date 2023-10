Le pagelle. Clemente soffre a centrocampo. Super Paolucci

Perucchini 6: bell’intervento su Ubaldi, sul rigore di Morra non può nulla, per il resto ordinaria amministrazione.

Marenco 6: primo tempo impeccabile, sempre in anticipo, cala nella ripresa.

Pellizzari 6,5: una roccia in difesa, sempre presente in area avversaria, determinante sulle palle aeree, tra i migliori in campo.

Dutu 5,5: primo tempo traballante, si fa sfuggire Ubaldi in occasione dell’unica parata di Perucchini, regge nella ripresa.

Clemente 5: un difensore sulla linea di centrocampo per l’assenza di Peli, fa quello che può, spesso in imbarazzo.

Gavioli 5: venti minuti in cui non si vede praticamente mai.

Basso 7: sfrutta bene l’occasione a fine primo tempo e mette dentro il secondo gol stagionale. Il migliore dei biancorossi.

Nador 5,5: non ha mai uno spunto o una buona idea per imbeccare un compagno, almeno pensa a chiudere gli spazi.

Gatto 6,5: mostra subito che la qualità non è un optional, dirige la squadra, trova alcuni buone imbucate per i compagni. Ben tornato, capitano.

Paolucci 7: sempre tra i più vivi e presenti, partita di estrema generosità, recupera palloni in ogni parte del campo, un moto perpetuo. E’ insostituibile.

Martina 6: dal suo piede nasce il vantaggio dorico, ottimo primo tempo, nella ripresa bada al sodo ma paga la "responsabilità" di aver causato il rigore.

Spagnoli 6: lotta come al solito, tiene alta la squadra, gioca per i compagni, tocca di testa la palla che giunge a Basso per il vantaggio.

Cioffi 6: qualche spunto degno di nota nel primo tempo, lampi di classe nella ripresa, ma non riesce mai a essere decisivo. Energe e Kristoffersen ng.

All. Donadel 5,5: poca Ancona nella ripresa, dopo un buon primo tempo in cui però manca spesso lo spunto vincente negli ultimi venti metri. L’inserimento di Energe appare tardivo. La sua panchina resta in bilico.