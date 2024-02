LE PAGELLE. Coletta limita il passivo, male attacco e difesa

COLETTA: 6,5. Evita che il passivo sia più pesante, volando, è il caso di dirlo, a deviare in angolo le conclusioni pericolose dei biancorossi.

SABBIONE: 6. Prova a concedere poco agli avversari, cercando di chiudere bene. Per poco non trova il gol della serata.

TIRITIELLO: 5,5. Non gioca con la classica tranquillità e sicurezza.

BENASSAI: 5,5. Non commette grandi errori, ma fatica un po’ troppo a tenere gli avversari.

QUIRINI: 6. Che non sia un attaccante si vede, ma almeno ci mette il cuore e la grinta. Ha per ben due volte altrettante occasioni per pareggiare e accorciare le distanze, ma in entrambe le occasioni da solo davanti al portiere gli calcia addosso.

TUMBARELLO: 6. Cerca di fare quello che può. Prova sempre ad interrompere il gioco avversario e rimedia diversi falli.

CANGIANIELLO: 5,5. In occasione del secondo gol del Padova, poteva forse chiudere Varas, ma l’avversario è bravo. In mezzo al campo almeno ci prova.

VISCONTI: 6,5. Dalla sua corsia arrivano sempre dei buoni cross, ma, purtroppo, al centro dell’area di rigore biancorossa non c’è nessuno in grado di metterla dentro.

DISANTO: 5,5. Si intestardisce troppo nel voler saltare l’avversario e, alla fine, finisce per essere controllato dalla difesa di casa.

MAGNAGHI: 5,5. Impalpabile. Non riesce mai a concludere a rete.

RIZZO PINNA: 6. Prova a dare il suo contributo in un reparto offensivo che non segna. Ci prova su punizione, ma la palla non cala.

RUSSO, DJIBRIL, ASTROLOGO: sv. I primi due hanno due buone occasioni, ma Zanellati dice di no.

Al. Lomb.