Le pagelle. Colombi impreciso. Che Cernigoi

Colombi 5,5. Non impeccabile, a freddo, sul gol di Milani. Tiro angolato, ma non potente. Si rimette subito in piedi quando deve smanacciae lontano il pallone sul tiro di Merola.

Lepri 5,5. Milani e Accornero se li sognerà a lungo. Vanno il doppio di lui e sbucano da tutte le parti. Soffre nel primo tempo, soffre nella ripresa fino a quando lascia quella fascia dove si suda a Stanga. Lui si accodoma dall’altra parte e trova Merola...

Gorelli 6. Inizio balbettante, poi si mette in linea con grande sofferenza, ma per lo più in maniera efficace.

Pietrangeli 6,5. E’ sempre il più solidto là dietro. Salva il Rimini dal raddoppio pescarese nel primo tempo. Va anche a bersaglio di testa, ma il direttore di gara dice no.

Semeraro 5,5. Ha meno fiatone rispetto al ’gemello’ di corsia destra, ma anche per lui non è serata di quelle ’leggere’.

Megelaitis 6. Tanta pressione sugli avversari e spesso funziona. Regge l’urto quando occorre, alza bandiera bianca per infortunio.

Langella 6,5. Lucido nella gestione di quasi tutti i palloni, sempre che ce ne siano da giocare. Molti nel primo tempo, pochissimi nella ripresa quando c’è solo da soffire.

Lombardi 5,5. Il duello fisico non lo spaventa, ma le iniziative sono sempre troppo poche. (1’ st Leoncini 6. Impatto più che positivo. Grinta e giocate).

Lamesta 6. Parte che sembra nessuno riesca a fermarlo. Ma funziona ad intermittenza.

Morra 7. Un gol, il sesto in campionato, condito da un pizzico di fortuna. Ma anche una quantità industriale di occasioni avute e di palloni buoni da spedire in rete.

Cernigoi 7. Quanto lavoro per la squadra. Che si apprezza ancora di più quando Troise decide di sostituirlo. E anche un gol sfiorato a inizio ripresa. (11’ st Capanni 5,5. Non ha palloni buoni per scappare come sa).