Le pagelle. Colombi provvidenziale, Lamesta lotta

Colombi 7,5. Le sue parate nel primo tempo tengono il Rimini in linea di galleggiamento. Su Mercati chiede aiuto anche alla traversa, su Udoh ci va d’istinto. Poi nella ripresa si gode di più la partita da spettatore.

Megelaitis 6,5. Gara a due facce tornando sulla fascia. Prima parte complicata con Mercadante na spingere e spingere. Ripresa più di respiro e di spinta.

Lepri 6,5. Inciampa in partenza, qualche volta. Sente il peso di una gara tanto importante, evidentemente, consegnando qualche pallone nei piedi degli avversari. Ma quando le ginocchia non tremano più si rialza alla grande (38’ st Cernigoi 8. Da due minuti in campo regala al Rimini e a se stesso la soddisfazione più grande. E sinceramente tutta meritata. Primo gol stagionale, ma quanto pesa...).

Gorelli 7. Di rabbia, senza mai usare le buone. E senza nemmeno badare mai al bello. Concreto al punto giusto, è complicatissimo superarlo. Anche per i rapidissimi Udoh e Bernardotto.

Semeraro 6. Quando può va, soprattutto in avvio. Poi resta incollato alla linea dei difensori, stringendo i denti sempre.

Langella 7. Partenza in equilibrio, senza spingere troppo. Poi quando il tempo inizia a stringere è lì che è capace di alzare i giri e consegnare ai compagni i palloni giusti.

Sala 7. Piedi buoni e quel temperamento che al Rimini serve come il pane. Finché ne ha, è un valore aggiunto (30’ st Marchesi 6,5. Entra con la testa giusta a dare sostanza a un centrocampo che deve premere sull’acceleratore, senza prestare il fianco. Lo fa).

Garetto 6. Meno efficace del solito nel dare manforte negli inserimenti, ma decisamente efficace in fase di pressione sugli avversari (30’ st Ubaldi 6,5. Il solito impatto di energia pura).

Lamesta 6 (nella foto). Sa fare di meglio e di più. Non è sempre preciso, ma non si tira indietro.

Morra 6. Il bomber fatica a carburare, imbrigliato tra le maglie dei difensori avversari.

Malagrida 6. Quando accelera è capace di tenere impegnati gli umbri. Non lo fa sempre con continuità (30’ st Capanni 6. Si mette al servizio tra spunti e sacrificio).