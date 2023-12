Le pagelle degli azzurri. Di Gennaro e Bleve impeccabili. Bel debutto del giovane Cartano

BLEVE 7,5. Salva il risultato nel primo tempo con un super intervento e nella ripresa si conferma affidabilissimo con un altro paio di buone parate.

CARTANO 7. Esce tra gli applausi scroscianti dello stadio dei Marmi. Debutto migliore in campionato non poteva esserci per il giovane al suo primo anno tra i professionisti. Senso dell’anticipo, prestanza fisica e pulizia negli interventi. Promosso a pieni voti (6’ IMPERIALE 6,5. Entra nel concitato finale e fa buona guardia in difesa).

DI GENNARO 7,5. Prestazione impeccabile come baluardo centrale della retroguardia impreziosita dall’assist per il gol vittoria.

COPPOLARO 7. A destra o a sinistra è una sicurezza. Anche lui pilastro importante di una difesa granitica.

ZANON 5,5. Compie un paio di errori da matita rossa in difesa ed in fase offensiva spreca alcune buone occasioni con cross sempre fuori misura (88’ RAIMO n.g.).

PALMIERI 7. Corsa e qualità per un centrocampista che sta dimostrando quest’anno tutte le sue capacità.

CERRETELLI 6,5. Dal Canto lo chiama a rapporto nel momento del bisogno e lui risponde presente. Si piazza davanti alla difesa e ringhia a chiunque gli si avvicini. E’ un giocatore che sembra aver acquisito maturità e tranquillità.

SCHIAVI 7. Altra prova di quantità e qualità. Non tira mai indietro la gamba e sa rilanciare come pochi l’azione.

CICCONI 6,5. Meno invenzioni del solito ma tanta sostanza. Blinda la fascia sinistra gestendo con giudizio tanti palloni.

CAPELLO 7. Compie alcune giocate da categoria superiore all’interno di una gara di grande sacrificio. Bravissimo come al solito nel legare il gioco e ripulire palloni sporchi. Nel finale va anche vicino al raddoppio.

SIMERI 7,5. Si sblocca nella partita più sentita e lo fa con un gran gol da attaccante vero qual’è. In mezzo ci mette anche tanti duelli vinti e una vis pugnandi impressionante (88’ Opoola. n.g.).

ALL. DAL CANTO 7,5. Sa sempre uscire fuori alla grande dai momenti di difficoltà. Ridisegna la squadra con sagacia nonostante le tante defezioni.

Gianluca Bondielli