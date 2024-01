Le pagelle dei biancorossi. Langella e Delcarro inesauribili. Morra fatica

Colombo 6,5. Nelle sue uscite di coppa deve aver fatto un patto d’acciaio con i pali. Dopo Vicenza, anche con il Catania i legni gli danno una bella mano. Ci mette anche una parata decisiva su Costantino e un’uscita un po’... così così. Ma all’ultimo respiro smanaccia provvidenzialmente.

Lepri 6,5. Un po’ di difesa e un po’ di centrocampo. Ancora una volta è un uomo un po’ per tutte le stagioni. E se la cava.

Pietrangeli 7. Gli attaccanti del Catania non sono esattamente gli ultimi arrivati, ma lui non sembra sentire il peso del confronto. Non abbassa mai la guardia.

Gorelli 6,5. Prende le misure in fretta e capisce presto che ci sarà da indossare l’elmetto. Lo fa senza correre grossi rischi.

Semeraro 6. Meno sotto pressione nel primo rispetto al secondo tempo. Ha il fiatone quando in tanti si buttano su quella fascia e lui è disarmato.

Delcarro 6,5. Ci mette molta sostanza e pochissimi errori. Quello serve e quello fa. (12’ st Marchesi 5,5. Può fare di più e meglio. L’impatto non è geniale e nemmeno fisicamente irresistibile).

Langella 7. Ha quantità e qualità e tutto, o molto, passa dai suoi piedi. Non si risparmia in copertura, ma nemmeno quando c’è da guidare la manovra. Sempre efficace.

Leoncini 6,5. Sa farsi valere. Si dà sempre e comunque, anche quando commette qualche errore di gioventù.

Lamesta 7. Un gol che vale il primo round. Freddo al primo giusto quando deve saltare Bethers, preciso quando deve spedire il pallone in rete.

Cernigoi 6,5. Sempre spalle alla porta, sempre al servizio dei compagni. E’ vero, non avrà ancora segnato il suo primo gol in biancorosso, ma metà di quello che stende il Catania è tutto suo. (12’ st Morra 5,5. Non gli si può chiedere il lavoro di Cernigoi e non sarebbe nemmeno giusto farlo. I suoi 35 minuti in campo sono complicati, come quelli del Rimini).

Malagrida 6. Meno convincente rispetto al debutto in campionato. Ma comunque generoso. (1’ st Iacoponi 6. La troppa foga qualche volta lo limita).