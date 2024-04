Le pagelle dei biancorossi. Raffaelli prestazione maiuscola, Romairone segna: sono i migliori in campo

Raffaelli 8. Ancora una conferma dalla saracinesca biancorossa. Nel finale del primo tempo il numero uno del Grifone compie una autentica prodezza, sfoderano un eccezionale colpo d’occhio, bloccando a terra una pallone che era sbucato davanti a lui dopo un "flipper" tra le varie gambe dei giocatori. Assoluta concentrazione perché fino a quel momento non era mai stato chiamato in causa. Aprili 6,5. Il "jolly" biancorosso, ormai, si è stabilizzato nella posizione di esterno basso destro con risultati soddisfacenti. Saio 6,5. Con capitan Cretella ha formato una coppia centrale di alto livello. Ha anche il vizio del gol che ieri, però gli è stato annullato. Cretella 7. Ormai il nuovo "difensore centrale" del Grosseto continua a collezionare prestazioni di primo livello. Macchi 6,5. Un’altra piacevole conferma da questo giovane padrone della sua fascia di competenza. (27’ st Prati sv). Riccobono 6,5. Ha giocato a corrente alternata. Autore del gol della vittoria. (25’ st Bensaja sv). Sabelli 7,5. E’ diventato il punto di riferimento della manovra del Grifone. E non disdegna puntate offensive. Sacchini 7. Il centrocampista, arrivato in sordina nel gruppo, sta dimostrando qualità dando riposte positive alla scelta del tecnico. (38’ st Violante sv). Rinaldini 6. Si è molto impegnato, ma ha commesso diversi errori in fase di impostazione. Marzierli 6,5. Si è mosso molto nel settore offensivo non dando punti di riferimento agli avversari. Romairone 8. Oltre a realizzare il gol che ha sbloccato il risultato l’attaccante biancorosso ha fornito una prestazione di alto livello sia in fase offensiva su tutto l’arco dell’attacco sia in fase di interdizione. Non si è mai fermato un attimo nel corso del primo tempo sfoderando una condizione ottimale. E nella ripresa si è confermato. (48’ st Fregoli sv). All. Malotti 8. Ha costruito una squadra con la mentalità vincente.