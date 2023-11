Le pagelle del Cavalluccio. Varone a sprazzi. Bravo Bumbu, Ogunseye ha perso smalto

Siano 6. Non può nulla sulla stangata di Iacoponi come del resto quando Lamesta gli si presenta davanti lanciato in velocità non ha possibilità di intervenire. Per il resto ha ben poco da fare.

Piacentini 5,5. Ubaldi lo mette veramente in difficoltà poche volte, ma anche lui nei finale perde le misure, non ha insomma del tutto convinto.

Coccolo 5. Il duello con Cernigoi finisce sostanzialmente in parità, ma quando entra Lamesta e lo punta sono guai grossi. Il lungo infortunio qualche scoria l’ha lasciata.

Pitti 5,5. Dietro sembra quello più in palla, in occasione del primo gol quello di Iacoponi lascia aperto un corridoio nel quale il centrocampista si infila agevolmente.

Pierozzi 5,5. Cross poco precisi, spinta intermittente, non riesce a dare veramente corpo alla sua azione, in parte perché non pare avere idee molto chiare in fase di possesso di palla. Rimane il dubbio che nel primo tempo su di lui ci fosse un fallo da rigore.

Varone 5,5. Gli tocca per una volta non solo tamponare e rilanciare, questa volta deve anche costruire gioco e questo non gli riesce benissimo. Nella ripresa ci prova su punizione ma manca potenza come precisione al suo tiro (45’ st Tampieri sv).

Bumbu 6,5. Il migliore dei suoi per continuità e precisione, serve a Chiarello un assist perfetto, belli anche alcuni cambi di fronte. Nel ruolo di centrale di centrocampo può diventare piuttosto utile anche in campionato (45’ st Campedelli sv).

David 5,5. Prova a darsi da fare, si muove ma di fatto non entra mai davvero in partita (1’ st Nannelli 5,5. Entra con la voglia di cambiare l’inerzia ma finisce per intasarsi anche lui sulla tre quarti da dove poi non trova più sbocchi).

Berti 6 (foto). Toscano lo toglie nell’intervallo per non rischiare infortuni. Fin lì solito tocco raffinato e idee giuste (1’ st Chiarello 5,5. Le sue polveri sono davvero bagnate: al 30’ della ripresa Bumbu gli mette sui piedi una palla da spingere in rete, ma lui centra in pieno Colombi).

Giovannini 5,5. Esce nel finale per un malanno fisico. Prima cerca di incidere ma non trova mai il tempo per il tiro o per mettere palle buone per i compagni (28’ st Coveri sv).

Ogunseye 5,5. Non riesce proprio a tornare il brillante e incontenibile attaccante delle prime giornate di campionato. Si batte con Pietrangeli che però sui palloni alti non gli concede quasi nulla.

Roberto Daltri