Le pagelle del Real Forte Querceta. Il difensore goleador cuore e anima della squadra. Podestà incontenibile. Tognarelli, errore grave

Gatti: 6 Due tiri in porta e due gol subiti. Ma non ha colpe. Sfortunato.

M. Maccabruni (nella foto): 7 Cuore e anima di questo Real Forte. Trova un gol vitale, il suo 1° in bianconerazzurro. Anche prima era stato tra i più positivi.

Tognarelli: 5,5 Per lui invece è un pomeriggio in salita, iniziato con l’errore che spiana la strada per lo 0-1 Orvietana. Suo il fallo da cui nasce la punizione gioiello di Greco. 35’ st Gabrielli: sv.

Masi: 6,5 Con undici Masi, il Real Forte Querceta sarebbe salvo da un pezzo. Vince il duello con Santi e offre a Maccabruni la sponda del 2-2.

Giubbolini 6 Nel primo tempo avrebbe lo spazio per avanzare ma si limita a coprire le spalle a Podestà. Più intraprendente (anche per necessità) nella ripresa.

Bucchioni: 6 Torna titolare dopo un mese e mezzo. Dà sostanza ma poca presenza nell’area avversaria. 27’ st Lepri: 6 Buon impatto sulla gara.

Giuliani: 6 Buglio affida a lui le chiavi del centrocampo. Non è proprio il suo ruolo ma alla fine se la cava senza demeritare.

Pecchia: 6 Mezz’ora in campo di buona sostanza poi un infortunio lo toglie dai giochi. 39’ pt Apolloni: 6 Ci mette un po’ a carburare ma nel finale il suo apporto è decisivo per arrivare al pareggio.

Michelucci: 6,5 La sua posizione nel primo tempo crea imbarazzo all’Orvietana. Duetta bene con Podestà nell’azione della traversa. Ci prova anche nella ripresa.

Flores Heatley: 5,5 Un colpo di testa alzato in angolo da Rossi e poco altro. In mezzo a Ricci e Congiu, fa una fatica enorme a trovare spazi.

Podestà: 7 Nel primo tempo è una scheggia impazzita per la difesa dell’Orvietana. Causa l’autorete dell’1-1 poi impegna Rossi, infine colpisce una clamorosa traversa. Ripresa in calo ma non può fare tutto da solo. 35’ st Tomaselli: 6 Pochi minuti in campo ma segnali incoraggianti. Il suo apporto sarà importante per questo delicato finale di stagione.