Le pagelle del Viareggio. Brega e ’Cecia’ stretti nella morsa. Marinai l’unico cambio che incide

Carpita 6 Incolpevole sui gol. Per il resto non deve far parate.

Benassi 5,5 Santini gli cambia ruolo tre volte. Non gli riesce di salvare sulla riga in occasione dell’1-0.(dal 60’ Scaranna 5,5 Ingresso senza impattar granché)

T. Ricci 4,5 Szabo gli scappa via da tutte le parti. Lui si fa ammonire 2 volte in poco tempo.

Bertacca 5,5 Difensivamente dà meno sicurezza del solito. Poi gli capita la palla dell’1-1 ma calcia male, non incrociando.

Benedetti 5 Spinge poco e anzi rischia facendo un fallo che pareva da rigore. (dal 46’ Benedini 5 Entra nervoso e si attacca con tutti, rischiando più volte il rosso con interventi scorretti)

C. Belluomini 5,5 La sua vitalità muscolare è mancata... e tanto.

Pizza 6 In mediana sembrava il più in partita. Ma è stato tolto. (dal 54’ Marinai 6,5 Palo, arbitro e Da Prato gli negano il gol e in mezzo un probabile rigore)

Minichino 5,5 Poco dentro alla manovra. Da cartellino “arancione“ il fallo a fine primo round.

M. Santini 5,5 Risulta poco utile nel gioco. (dal 60’ Nelli 5,5 Si vede non giocava da un pezzo)

Brega 5 Si segnala soltanto per la sforbiciata nel primo tempo. Perde i duelli contro la “voluminosa“ difesona del Pietrasanta.

G. Ceciarini 5,5 Pure lui in giornata storta. Prima la traversa e poi Genovali gli dicono di "no".