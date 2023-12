Le PAGELLE. E Calvani neutralizza. Ragatzu

VIVOLI 6,5. Due prese sicure su Ragatzu e Scapin, ripresa in relax.

ESPECHE 6,5. Inizia controllando Dessena e non lo soffre. MARTINELLI 6,5. Concede solo un tiro a Scapin, poi si occupa efficacemente di Nanni. CALVANI 7. Il temuto Ragatzu tocca a lui. Nonostante i 13 anni in meno lo neutralizza. PERRETTA 6,5. Utile sia in fase di contenimento che offensiva.

IGNACCHITI 6,5. Blocca il traffico dei sardi in mezzo al campo.

BENEDETTI 6,5. Agisce centralmente da attaccante aggiunto tessendo molte trame. FOSSATI 6. Entra sullo 0-3 per ultimi 15 minuti.

ANGORI 7. Zallu lo costringe a stare più dietro e spingere meno di altre volte. Efficace.

DELPUPO 7. Nella "sua" Sardegna offre una bella prestazione impreziosita dal suo secondo gol stagionale.

GUIDI 6,5. Quando l’Olbia mette l’attaccante in più (Contini) Canzi lo chiama in causa per compattare la fase difensiva.

IANESI 7. Partenza non brillantissima, poi acquista fiducia e spazi fino al bel diagonale che chiude il match. Anche per lui secondo centro in campionato.

SALVADORI sv. In campo nel finale, giusto per tenere a battesimo il debutto in campionato. NICASTRO 6,5. Ha subito un’occasione nei minuti iniziali, poi si dedica al solito lavoro di sponda. SELLERI 6. Anche per lui c’è spazio nel quarto d’ora conclusivo.

CANZI 7. Contro la sua ex squadra coglie il successo esterno più largo di queste 18 giornate.

s.l.