LE PAGELLE. Giocate importanti per Finotto e Schiavi Cicconi si sacrifica

BLEVE 5.5 – Il tiro di Saco non è irresistibile ma gli piega le mani. Non ha colpe sul gol dell’ex Energe.

COPPOLARO 6 – Difende con ordine, utile anche in fase di costruzione (come nell’occasione di Capello a fine primo tempo). Ammonito, Calabro non lo rischia (DI GENNARO 5.5: Saco calcia in porta con troppa facilità e la Carrarese perde due punti per strada).

ILLANES 5 – Due svarioni pesanti, su entrambi i gol. L’Ancona non crea pericoli nella ripresa, ma lui è costretto al giallo per fermare Cioffi.

IMPERIALE 5.5 – Taglia male sul gol di Energe, sorveglia l’ex e pure Saco, ma dalle sue parti nasce l’azione del 2-2.

ZANON 6 – Spinge molto sulla destra nel primo tempo, nella ripresa contiene gli strappi.

SCHIAVI 7 – Delizioso il suo calcio di punizione, ma anche sul gol di Finotto ha messo il suo zampino.

CAPEZZI 6 – Buona circolazione di palla, provoca apprensione a Perucchini con quel destro a fine primo tempo.

CICCONI 6.5 – Grande lavoro il suo, soprattutto nella ripresa quando crea superiorità a sinistra. Tanto sacrificio.

FINOTTO 7 – Segna alla squadra che lo ha fortemente richiesto a gennaio. Partecipa fattivamente alle azioni offensive (GIANNETTI sv).

PANICO 6 – Nel vivo del gioco, anche se gli manca il solito guizzo. Comunque positivo (PALMIERI sv).

CAPELLO 6 – Sfiora il 3-1 con una deviazione sotto porta. È l’unico pericolo creato (CERRETELLI sv).

All. CALABRO 6.5 – Non ha nulla da recriminarsi, la sua squadra gioca con personalità. L’unica pecca, non aver chiuso la partita. Ma non è colpa sua.